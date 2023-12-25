Beşiktaş başkanından yeni transfer ve teknik direktör açıklaması

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, teknik direktör konusu, Rıza Çalımbay, kadro dışı bırakılan futbolcular ve transfer çalışmaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, siyah-beyazlıların gündemiyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Arat, teknik direktör arayışları hakkında, "Bizim kendi ifademiz olmadan ortaya çıkan isimlerin konuşulmasına çok itibar etmemek lazım. Haklı olarak birçok alternatifi konuşuyor medya. Görüştüğümüz hocalar var. Çok kısa sürede açıklanacaktır. Bu bilgiyi bizden duymanız gerekiyor. Yakındır, çok uzak değil, yakın zamanda bir açıklama yapılacaktır" ifadesini kullandı.

"RIZA HOCAMIZLA AYRILIK GEÇİCİ BİR AYRILIK"

Görevden alınan Rıza Çalımbay'ın kendisi hakkındaki açıklamalarına da değinen Arat, "Rıza Hocamız kıymetlimizdir, efsanemizdir, unutulmaz kaptanımızdır. Beşiktaş, Rıza Hoca'yı tartışmaz. Profesyonel bir ayrılıktır. Gönülde ayrılık mümkün değildir. Bu geçici bir ayrılıktır" dedi.

"BİRÇOK OYUNCU GÜNDEMDE"

Transferle ilgili konuşan Hasan Arat, "Transfer haberleri de çok normal. Birçok oyuncu gündemde. Bütün bunlar, transfer tarihi başlar başlamaz duyacaksınız. Çok önemli sakatlarımız var. Onları rehabilite etme imkanımız var. Antrenörümüz olacak. Antrenörün belirlenmesiyle birlikte hareket planı yerine getirilecektir. Beşiktaş'ın geçici sıkıntısı bir gerçektir ama Beşiktaş bu sıkıntıların altından çabuk kalkacaktır. Camiamız, bu sıkıntıların üstünden gelecektir" ifadelerini kullandı.

KADRO DIŞI KALAN FUTBOLCULAR...

Kadro dışı kalan oyuncular için de konuşan Beşiktaş Başkanı Arat, "Bu sporcular, kontratlı sporcularımız. Antrenörümüz gelince bu kararı değerlendirecektir. Bu sporcularla çalışmaya devam edeceğiz. Kararı, yeni gelen antrenörümüz verecektir. Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar çok ciddi çalışmalar yapıyor. Sakat ve dışarıda antrenman yapan oyuncularımızın dönmesini yeni antrenörümüz verecektir. Antrenörümüz belli olur olmaz kararı en kısa sürede bildireceğiz" dedi.