Beşiktaş Belediyesi şoförlerinden BirGün’e teşekkür
İstanbul’da Beşiktaş Belediyesi'nde Barka Atık Yönetim adlı taşeron firmaya bağlı çalışan şoförler mücadelelerine ilişkin haberler nedeniyle BirGün Gazetesi'ne plaket verdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Emek Servisi
DİSK’e bağlı Nakliyat-İş Sendikası’na üye şoförler, BirGün’ü ziyaret etti.
Beşiktaş Belediyesi'nde Barka Atık Yönetim adlı taşeron firmaya bağlı çalışan şoförler mücadelelerine ilişkin haberler nedeniyle BirGün Gazetesi'ne teşekkür plaketi verdi.
İşçilerin verdiği plakette, şu ifadeler yer aldı:
“BirGün gazetesine sendikal mücadelemizde gösterdiği dayanışma ve katkılarından dolayı teşekkür ederiz.”