Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Beşiktaş Belediyesi şoförlerinden BirGün’e teşekkür

İstanbul’da Beşiktaş Belediyesi'nde Barka Atık Yönetim adlı taşeron firmaya bağlı çalışan şoförler mücadelelerine ilişkin haberler nedeniyle BirGün Gazetesi'ne plaket verdi.

Çalışma Yaşamı
  • 24.02.2024 16:58
  • Giriş: 24.02.2024 16:58
  • Güncelleme: 24.02.2024 17:04
Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş Belediyesi şoförlerinden BirGün’e teşekkür

Emek Servisi

DİSK’e bağlı Nakliyat-İş Sendikası’na üye şoförler, BirGün’ü ziyaret etti.

Beşiktaş Belediyesi'nde Barka Atık Yönetim adlı taşeron firmaya bağlı çalışan şoförler mücadelelerine ilişkin haberler nedeniyle BirGün Gazetesi'ne teşekkür plaketi verdi.

İşçilerin verdiği plakette, şu ifadeler yer aldı:

“BirGün gazetesine sendikal mücadelemizde gösterdiği dayanışma ve katkılarından dolayı teşekkür ederiz.” 

BirGün'e Abone Ol