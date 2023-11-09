Beşiktaş Bodo Glimt maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş Bodo Glimt canlı izle

UEFA Avrupa Konferans Ligi Grup maçlarında Beşiktaş Bodo Glimt ile karşı karşıya gelerek kozlarını paylaşıyor. Birçok insan müsabakanın hangi kanalda, saat kaçta oynanacağını merak ediyor. Peki Beşiktaş Bodo Glimt maçı hangi kanalda, saat kaçta oynanacak, ne zaman?

A- A A+

UEFA Avrupa Konferans Ligi Grup maçlarında Beşiktaş ile Bodo Glimt maçında karşı karşıya geliyor. Maç pek çok sporsever için ilgiyle bekleniyor. Beşiktaş Bodo Glimt maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? Tüm detaylar haberimizde: Beşiktaş Bodo Glimt maçı hangi kanalda? Beşiktaş Bodo Glimt UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu maçı Exxen platformundan ekranlarından naklen yayınlanacak. Beşiktaş Bodo Glimt maçı ne zaman? Beşiktaş Bodo Glimt maçı UEFA Avrupa Konferans Ligi Grup maçlarında ilan edilen fikstür tarihi 9 Kasım Perşembe TSİ ile 20:45 şeklinde. Beşiktaş Bodo Glimt maçı muhtemel 11'ler Beşiktaş Bodo Glimt maçına iki takımın sahaya sürmesi beklenen muhtemel 11'ler şu şekilde: Beşiktaş: Mert, Rosier, Bailly, Necip, Zaynutdinov, Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Salih, Rashica, Cenk, Aboubakar

Mert, Rosier, Bailly, Necip, Zaynutdinov, Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Salih, Rashica, Cenk, Aboubakar Bodo/Glimt: Haikin, Wembangomo, Moe, Björtuft, Björkan, Berg, Saltnes, Gronbaek, Sorli, Pellegrino, Moumbagna Beşiktaş Bodo Glimt canlı izle Beşiktaş Bodo Glimt maçını Exxen.com adresi üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz. Beşiktaş Bodo Glimt maçını yönetecek hakemler, maç günü beklenen hava durumu ve takımların hangi ilk on birler ile sahaya çıkacaklarını günün ilerleyen saatlerinde ilan edildikçe gazetemizin internet sayfasında yer alacaktır. Beşiktaş UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu Puan Durumu Club Brugge: 7 Bodo Glimt: 4 Lugano: 4 Beşiktaş: 1