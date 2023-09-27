Beşiktaş, deplasmanda Adana Demirspor'a takıldı

Süper Lig’de 3’üncü haftanın erteleme maçında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Beşiktaş’ı 4-2 yenerek üç puanı hanesine yazdırdı.

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Adana Demirspor, Beşiktaş'ı konuk etti. Müsabaka Adana Demirspor’un 4 - 2 üstünlüğü ile tamamlandı.

Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Belhanda, 17. dakikada Niang, 59. dakikada Emre Akbaba ve 75. dakikada Yusuf Erdoğan attı. Beşiktaş'ın gollerini 79. dakikada Aboubakar ile 89. dakikada Rashica kaydetti.

Bu sonucun ardından Adana Demirspor puanını 11'e yükseltirken Beşiktaş 10 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

6’ncı dakikada Adana Demirspor’un kontra atağında Emre topu hızla rakip yarı alanına taşıdı ve pasını Belhanda’ya verdi. Belhanda sağdan ceza sahasına ilerleyen Yusuf’u gördü. Yusuf rakibini çalımladıktan sonra çaprazdan şutunu attı. Top az farkla dışarı gitti.

8’inci dakikada Adana Demirspor atağında gelen pasla ceza sahasına uzak noktada topla buluşan Belhanda, rakibinden sıyrıldıktan sonra çerçeveyi görür görmez şutunu attı. Meşin yuvarlak yerden sağ köşeden ağlarla buluştu: 1-0

10’uncu dakikada Beşiktaş’ın sağ kanattan kazandığı serbest vuruşta Ghezzal ceza sahasına ortaladı. Topu önünde bulan Colley’in vuruşunda meşin yuvarlak Vedat’ta kaldı.

17’nci dakikada Adana Demirspor’un kendi yarı sahasında kazandığı serbest vuruşta Semih, uzun bir pasla rakip ceza sahasına yaklaşan Niang’ı gördü. Topu kontrol eden ve bekletmeden şutunu atan Niang, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0

30’uncu dakikada Beşiktaş’ın atağında soldan derine inen Cenk’in ortasında Salih’in kafa vuruşunda Semih topu kafayla çizgiden çıkararak golü önledi.

45+1’inci dakikada Beşiktaş’ın atağında rakip ceza sahasının sağında topla buluşan Masuaku’nın ortasında topa vuran Cenk, çerçeveyi bulamadı.

Mücadelenin ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-0’lık üstünlüğüyle son buldu.

59’uncu dakikada Adana Demirspor’un soldan kazandığı köşe vuruşunda Yusuf Sarı ceza sahasına ortasını yaptı. Nani'nin kafayla arkaya aşırttığı topu, Emre Akbaba kafayla ağlara gönderdi: 3-0.

69’uncu dakikada Beşiktaş’ın sağdan kazandığı köşe vuruşunda Hadziahmetovic ortasını yaptı. İyi yükselen Cenk’in kafa vuruşunda top az farkla üstten dışarıya gitti.

74’üncü dakikada orta sahada Beşiktaş’ın atağını kesen Adana Demirspor soldan Yusuf Erdoğan’la atağa kalktı. Yusuf ceza sahasına yaklaşırken araya kaçan Yusuf Sarı’yı gördü. Yusuf Sarı’nın müsait pozisyonda attığı şutta top Ersin’den döndü.

75’inci dakikada sol kanattan gelişen Adana Demirspor atağında topla çaprazdan ceza sahasına giren Yusuf Erdoğan, sağ ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-0.

79’uncu dakikada Adana Demirspor’da kaleci Vedat topu uzaklaştırmak isterken araya giren Aboubakar, bekletmeden topu kalecinin üzerinden aşırarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 4-1.

89’uncu dakikada Beşiktaş’ın atağında sol kanatta topla buluşan Cenk, pasını Rashica’ya verdi. Rashica’nın ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-2.

90+5’inci dakikada Adana Demirspor kontra atağında sol kanatta topla buluşan Yusuf Erdoğan, rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına girip, şutunu çekti. Top üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.

Karşılaşma Adana Demirspor’un 4-2 üstünlüğüyle sona erdi.