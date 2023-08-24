Beşiktaş, Dinamo Kiev deplasmanından galibiyetle döndü

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Beşiktaş deplasmanda Dinamo Kiev'i 3-2 mağlup etti

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını deplasmanda 3-2 yendi.

Romanya'da oynanan mücadeleyi Beşiktaş, uzatma dakikalarında gelen golle 3-2 kazandı.

Siyah-beyazlılar, 40. dakikada Aboubakar'ın penaltı golüyle öne geçerken yanıt 60. dakikada Shaparenko'dan geldi.

Beşiktaş, 63. dakikada Colley ile ağları havalandırırken 66. dakikada Voloshyn'in golüyle bir kez daha skora denge geldi.

Dakikalar 90+4'ü gösterirken sahneye Bahtiyar Zaynutdinov çıktı ve Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü attı. Asisti yapan isim ise Rashica oldu.

Rövanş mücadelesi 31 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.