Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Yamantürk, kulüp başkanlığına aday olmayacağını açıkladı

Adı başkan adayları arasında geçen Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, 17 Aralık'ta yapılacak olan genel kurulda aday olmayacağını duyurdu.

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, 17 Aralık'ta gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda kulüp başkanlığına aday olmayacağını duyurdu.

Adı başkan adayları arasında geçen Yamantürk, yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş Jimnastik Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu Başkanlığı'na aday olmayacağım. Beşiktaş Jimnastik Kulübünün menfaatlerini tüm kişisel menfaatlerin önünde tutan bir Beşiktaşlı olarak Türk sporunun lokomotifi Beşiktaş Jimnastik Kulübüne, Divan Kurulu Başkanı olarak hizmet etmeye devam edeceğim."