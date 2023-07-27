Beşiktaş Dolmabahçe'de avantaj yakaladı: 3-1

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Beşiktaş, sahasında Arnavutluk temsilcisi Tirana'yı 3-1 mağlup etti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2’nci Ön Eleme Turu ilk maçında KF Tirana’yı 3-1 yenen Beşiktaş, rövanş için avantaj elde etti.



Beşiktaş Stadı’ndaki karşılaşmada siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 21’inci dakikada Onur Bulut, 42’nci dakikada Jackson Muleka ve 90+4’üncü dakikada Semih Kılıçsoy kaydetti. Konuk ekibin tek golü 83’üncü dakikada Kaina’dan geldi. Mücadelenin rövanşı 3 Ağustos Perşembe günü deplasmanda oynanacak.



SEZONUN İLK GOLÜ ONUR BULUT’TAN



Beşiktaş’ta 2023-2024 sezonunun ilk golü karşılaşmaya sağ kanatta başlayan Onur Bulut’tan geldi. Kariyerinde daha çok sağ bekte ve orta sahanın sağında görev alan 29 yaşındaki futbolcu, etkili performansını 1 de golle süsledi. Onur Bulut, mücadelenin ikinci yarısında ise sol kanatta görev yaptı.





ONANA İLK MAÇINA ÇIKTI



Beşiktaş’ın Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lens’ten transfer ettiği Jean Onana, siyah-beyazlı formayla ilk resmi maçına çıktı. Kamerunlu orta saha oyuncusu, mücadelenin 63’üncü dakikasında Salih Uçan’ın yerine oyuna dahil oldu.



SEMİH KILIÇSOY İLK GOLÜNÜ KAYDETTİ



Beşiktaş altyapısında çıkarak A Takım’a yükselen 17 yaşındaki forvet Semih Kılıçsoy, A Takım’daki ilk golünü KF Tirana karşısında kaydetti. Karşılaşmanın 83’üncü dakikasında Onur Bulut’un yerine oyuna dahil olan Semih Kılıçsoy, 90+4’ünü dakikada takımının 3’üncü golünü atarak siyah-beyazlı formayla ilk golünü atma başarısı gösterdi.



GÜNEŞ'E TRİBÜNLERDEN DESTEK



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, siyah-beyazlılardan maç boyunca destek tezahüratları aldı. Siyah-beyazlı ekipte 2’nci dönemini geçiren Şenol Güneş, maç içerisinde sıkça tribünlerin sevgi gösterisiyle karşılaştı.



YÖNETİME VE TFF’YE TEPKİ



Tribünlerde siyah-beyazlı takımı destekleyen taraftarlar, galibiyete rağmen yönetime tepki gösterdi. Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyelerine tepki gösteren taraftarlar istifa çağrısında bulundu.



Öte yandan taraftarlar Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi için de bölüm bölüm aleyhte tezahürat yaptı.