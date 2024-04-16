Beşiktaş efsanesi 'Baba Hakkı' mezarı başında anıldı

Beşiktaş’ın ’Baba’ lakaplı eski başkanı ve efsane futbolcu Hakkı Yeten, ölümünün 35. yılında mezarı başında anıldı.

Beşiktaş’ın eski başkanı ve 'Baba' lakaplı efsane futbolcu Hakkı Yeten, ölümünün 35. yılında Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki mezarı başında anıldı.

Anma törenine; Başkan Hasan Arat, Kulüp İçi İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri Ekrem Keçoğlu ile Kadir Kılıç, Seçme ve Sicil Kurulu Başkanı Şahabettin Önkol, Beşiktaş JK Müzesi Danışmanı Zulal Gök ile Yeten’in ailesi, yakınları ve sevenleri katıldılar.

1910'da doğan Hakkı Yeten, 1931-48 yıllar arasında Beşiktaş'ta futbol oynadı. 1960-68 yılları arasında 3 dönem kulüp başkanlığı yapan Baba Hakkı, Süleyman Seba ile birlikte kulübün iki onursal başkanından biri oldu.

Hakkı Yeten, 16 Nisan 1989'de hayatını kaybetti.