Beşiktaş, Fatih Altaylı’ya dava açacağını duyurdu

Beşiktaş kulübü, geçen günlerde siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş için “hödükçe davranışlarını sürdürüyor” ifadelerini kullanan gazeteci Fatih Altaylı hakkında dava açacağını duyurdu.

Beşiktaş kulübü, gazeteci Fatih Altaylı’ya dava açmayı hazırlanıyor.

Siyah-beyazlı kulüp tarafından açıklamada, "Eleştiri her medya mensubunun en doğal hakkıdır ancak Fatih Altaylı düşüncelerini açıklarken; basın mensubuna yakışmayan ve terbiye sınırlarını aşan çirkin ifadeler kullanmıştır" denirken, Altaylı'nın dava edileceği duyuruldu.

Açıklamada şu sözler yer aldı:

"YouTube kanalındaki bir yayınında Teknik Direktörümüz Şenol Güneş hakkında eleştiri sınırlarını aşan ifadeler kullanan Fatih Altaylı’yı şiddetle kınıyoruz.

Eleştiri her medya mensubunun en doğal hakkıdır ancak Fatih Altaylı düşüncelerini açıklarken; basın mensubuna yakışmayan ve terbiye sınırlarını aşan çirkin ifadeler kullanmıştır.

Başta adı her daim başarılar ve şampiyonluklarla anılan Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ile ilgili hakarete varan ifadeleri için Fatih Altaylı hakkında olmak üzere bundan sonra da haddini aşan kişilerle ilgili ivedilikle hukuki işlemlere başlayacağımızı kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Kulübümüzden Açıklama



YouTube kanalındaki bir yayınında Teknik Direktörümüz Şenol Güneş hakkında eleştiri sınırlarını aşan ifadeler kullanan Fatih Altaylı’yı şiddetle kınıyoruz.



Eleştiri her medya mensubunun en doğal hakkıdır ancak Fatih Altaylı düşüncelerini açıklarken; basın… pic.twitter.com/UdDvBVqiui — Beşiktaş JK (@Besiktas) September 30, 2023

ALTAYLI NE DEMİŞTİ?

Gazeteci Fatih Altaylı, Şenol Güneş'in futbolcusu Salih Uçan’ı soyunma odasına doğru ittiği hareketiyle ilgili kendi YouTube kanalında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Şenol Güneş'in bu ilk vukuatı değil. Şenol Güneş bir yandan kasaba felsefecisi edasıyla acayip acayip laflar ediyor kimsenin anlamadığı ve çok babacanmış pozlarına giriyor. Diğer taraftan da bu tabirim için beni bağışlayın ama hödükçe davranışları sürdürüyor. Bir futbolcu üstelik geçmiş dönemden galiba altyapısında oynadığı dönemden ya da altyapısıyla maç yaptığı dönemden kalan bir dostluğuna, bir abisine selam vermek istiyor. Rakipte o sırada Beşiktaş'ı yenmiş takımdan. Şenol Güneş, arkadaşıyla kucaklaşan Salih Uçan'ı ite-kaka yolluyor. Ya sana ne oluyor kardeşim? Ama bu Şenol'un ilk vukuatı değil. Şenol Güneş böyle sürekli acayip hareketlerle gündeme geliyor. 4-2 yenilmişsin zaten. Salih Uçan'ın suçu değil. Büyük oranda ortak suçu, teknik direktörün suçu."