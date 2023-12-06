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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde deplasman tribünü kararı

İl Spor Güvenlik Kurulu, Süper Lig'de hafta sonu oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde sarı-lacivertli taraftarların deplasman tribününe girebileceğini açıkladı.

Spor
  • 06.12.2023 14:41
  • Giriş: 06.12.2023 14:41
  • Güncelleme: 06.12.2023 14:59
Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde deplasman tribünü kararı
Fotoğraf: DepoPhotos

İl Spor Güvenlik Kurulu, cumartesi günü Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçına Fenerbahçeli taraftarların da alınacağını duyurdu.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında cumartesi saat 19.00'da başlayacak Beşiktaş - Fenerbahçe maçını, sarı-lacivertli taraftarlar da stadyumdan izleyebilecek.

Deplasman tribününe toplam bin 814 taraftar alınacak. 

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