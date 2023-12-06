Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde deplasman tribünü kararı
İl Spor Güvenlik Kurulu, Süper Lig'de hafta sonu oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde sarı-lacivertli taraftarların deplasman tribününe girebileceğini açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
İl Spor Güvenlik Kurulu, cumartesi günü Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçına Fenerbahçeli taraftarların da alınacağını duyurdu.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında cumartesi saat 19.00'da başlayacak Beşiktaş - Fenerbahçe maçını, sarı-lacivertli taraftarlar da stadyumdan izleyebilecek.
Deplasman tribününe toplam bin 814 taraftar alınacak.
Sıradaki Haber