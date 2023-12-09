Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde ilk 11'ler belli oldu!
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
Dolmabahçe Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karşılaşma BeIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Ligde oynadığı 14 maçta 12 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle 37 puan toplayan Fenerbahçe, Adana Demir'i mağlup eden ve maç fazlasıyla liderliğe yükselen Galatasaray'ın ardından 2. sırada yer alıyor.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Cevdet Kömürcüoğlu
Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Amartey, Bailly, Umut Meraş, Necip Uysal, Gedson Fernandes, Chamberlain, Rebic, Muleka, Cenk Tosun
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Samet Akaydın, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Fred, İrfan Can Kahveci, Syzmanski, Tadic, Dzeko