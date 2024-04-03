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Beşiktaş, final peşinde

Spor
  • 03.04.2024 06:00
  • Giriş: 03.04.2024 06:00
  • Güncelleme: 03.04.2024 08:32
Beşiktaş, final peşinde
Fotoğraf: AA

Spor Servisi

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, EuroCup yarı final üçüncü maçında Fransız ekibi JL Bourg ile karşı karşıya gelecek. Serinin üçüncü maçını kazanan taraf finale yükselecek. Bugün Ekinox Arena’da oynanacak maç TSİ 20.30’da başlayacak.

Yarı finalin ilk müsabakasında rakibine deplasmanda 86-74 yenilen siyah-beyazlılar, İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan rövanş maçında ise rakibini 81-72 mağlup ederek seriyi üçüncü maça taşıdı. Mücadeleyi galip tamamlayan takım, finalde yine Fransız temsilcisi Paris Basketball ile karşılaşacak. Zorlu karşılaşmayı Miguel Angel Perez, Milan Nedovic ve Eduard Udyanskyy üçlüsü yönetecek.

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