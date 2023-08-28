Beşiktaş, Francisco Montero'yu kiraladı
Beşiktaş, 24 yaşındaki savunmacı Francisco Montero'yu Portekiz Ligi takımlarından Arouca’ya 1 yıllığına kiraladı.
Beşiktaşlı oyuncu Francisco Montero'nun Portekiz ekibi Arouca'ya kiralandığı bildirildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Francisco Montero, 2023-2024 sezonu sonuna kadar Portekiz’den FC Arouca’ya geçici transfer olmuştur. Francisco Montero’ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verildi.
İspanyol futbolcu geçen sezon Alman ekibi Hamburg'ta da kiralık olarak forma giymişti.