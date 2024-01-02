Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar'dan teknik direktör açıklaması

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, teknik direktör konusunda henüz bir anlaşma olmadığını söyledi. Uçar, "Başkanımız bugün 2-3 aday ile görüştü. Fakat henüz anlaşma sağladığımız bir teknik direktör yok" dedi.

Beşiktaş Futbol şube sorumlusu Feyyaz Uçar, teknik direktör konusunda henüz herhangi bir anlaşma olmadığını söyledi.

Uçar yaptığı açıklamada, "Henüz teknik direktör konusunda anlaşma sağlamadık. Başkanımız bugün 2-3 aday ile görüştü. Fakat henüz anlaşma sağladığımız bir teknik direktör yok." ifadelerini kullandı.

"ANLAŞMA AŞAMASINA GELİNDİ"

DHA'da yer alan haberde ise siyah-beyazlılar uzun süren arayışlar ve görüşmelerin ardından Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile anlaşma aşamasına geldi. Tecrübeli teknik adam ile yapılan görüşmelerin son derece olumlu ilerlediği bildirilirken, Giovanni van Bronckhorst'un 1 yıldır takım çalıştırmadığı için teknik ekibinin birkaç takıma dağıldığı ve aynı anda yardımcıları ile de temasa geçildiği öğrenildi.

Siyah-beyazlı kulüpten alınan son bilgilere göre birkaç gün içinde Giovanni van Bronckhorst ile görüşmeler sonuca varacak. Bu görüşmelerin ardından kesin anlaşma sağlanırsa Hollandalı teknik adam resmi imza için İstanbul'a davet edilecek. Giovanni van Bronckhorst ile 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıllık sözleşme imzalanması planlanıyor.