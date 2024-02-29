Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
MHK, Beşiktaş-Galatasaray karşılaşmasını Halil Umut Meler'in yöneteceğini açıkladı.
Süper Lig'in 28. haftasında 3 Mart Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Süper Lig'de 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 3 Mart Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini hakem Halil Umut Meler yönetecek
Ligin 28. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:
Yarın (1 Mart Cuma)
Kasımpaşa-Sivasspor: Burak Şeker
2 Mart Cumartesi
Ankaragücü-İstanbulspor: Muhammet Ali Metoğlu
Rizespor-Kayserispor: Burak Pakkan
Hatayspor-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
3 Mart Pazar
Başakşehir-Samsunspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
Pendikspor-Konyaspor: Ümit Öztürk
Beşiktaş-Galatasaray: Halil Umut Meler
4 Mart Pazartesi
Adana Demirspor-Fatih Karagümrük: Murat Erdoğan
Alanyaspor-Trabzonspor: Volkan Bayarslan
Antalyaspor-Gaziantep FK: Direnç Tonusluoğlu