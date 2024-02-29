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Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

MHK, Beşiktaş-Galatasaray karşılaşmasını Halil Umut Meler'in yöneteceğini açıkladı.

Spor
  • 29.02.2024 12:15
  • Giriş: 29.02.2024 12:15
  • Güncelleme: 29.02.2024 12:21
Kaynak: AA
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Fotoğraf: AA

Süper Lig'in 28. haftasında 3 Mart Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini hakem Halil Umut Meler yönetecek. 

Süper Lig'de 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 3 Mart Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini hakem Halil Umut Meler yönetecek

Ligin 28. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın (1 Mart Cuma)

Kasımpaşa-Sivasspor: Burak Şeker

2 Mart Cumartesi

Ankaragücü-İstanbulspor: Muhammet Ali Metoğlu

Rizespor-Kayserispor: Burak Pakkan

Hatayspor-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

3 Mart Pazar

Başakşehir-Samsunspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

Pendikspor-Konyaspor: Ümit Öztürk

Beşiktaş-Galatasaray: Halil Umut Meler

4 Mart Pazartesi

Adana Demirspor-Fatih Karagümrük: Murat Erdoğan

Alanyaspor-Trabzonspor: Volkan Bayarslan

Antalyaspor-Gaziantep FK: Direnç Tonusluoğlu

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