Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu

Süper Lig’in 28. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbide VAR hakemi olarak Koray Gençerler görev yapacak.

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbide VAR hakemi olarak Koray Gençerler görev yapacak.

Derbinin orta hakemi ise Halil Umut Meler olmuştu. Beşiktaş'ın açıklamasında, "Halil Umut Meler ve tüm hakem heyetinin, saha dışında oluşacak tüm spekülasyonlardan, saha içi güzel oyunun doğasına aykırı hareketlerden etkilenmeyerek adil ve hakkaniyet esaslı yönetim göstereceğine inanıyoruz" denilmişti.

Süper Lig'in 28. haftasındaki derbide bugün karşılaşacak Beşiktaş ile Galatasaray, tarihlerinde 355. kez birbirlerine rakip olacak.

Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette, geride kalan 354 maçın 126'sını Galatasaray, 114'ünü ise Beşiktaş kazandı. 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Taraflar arasındaki 99 yılı aşkın rekabette sarı-kırmızılıların attığı 495 gole, siyah-beyazlılar 464 golle karşılık verdi.

Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışındaki Galatasaray, 1 maç eksiğiyle 72 puanda ve 2. sırada yer alıyor. Beşiktaş da 1 eksik maç ve 46 puanla 4. sırada. 3. Sıradaki Trabzonspor averaj farkıyla ligi Beşiktaş’ın önünde sürdürüyor.