Beşiktaş Gaziantep deplasmanında

Spor Servisi

Beşiktaş Süper Lig’in 29. haftasında bugün Gaziantep FK’ye konuk olacak. Kalyon Stadı’nda oynanacak haftanın kapanış müsabakası, saat 20.30’da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Süper Lig’de oynadığı 28 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 46 puanla 4. sırada yer alıyor.

Ligin geride kalan bölümünde oynadığı müsabakaların 7’sini kazanan, 7’sinde berabere kalan ve 14’ünden mağlubiyetle ayrılan Gaziantep FK, 28 puanla 18. basamakta bulunuyor.

Beşiktaş, ligin ilk yarısında Tüpraş Stadı’nda oynanan mücadelede Gaziantep FK’yi 2-0 mağlup etmişti.

COLLEY FORMA GİYEMEYECEK

Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle bir maç ceza alan Colley, Gaziantep FK deplasmanında takımdaki yerini alamayacak. Sakatlığı bulunan Salih Uçan’ın da müsabakada görev yapması beklenmiyor. Uzun süreli sakatlıkları bulunan Tayfur Bingöl ile Alex-Oxlade Chamberlain de kadroda yer alamayacak.

SÜPER LİG‘DE BUGÜN

• 20.30 Gaziantep FK - Beşiktaş

• 20.30 Karagümrük - Konyaspor