Beşiktaş, Gaziantep deplasmanında mağlup

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçında deplasmanda Gaziantep FK'ye 2-0 mağlup oldu.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 29. haftanın kapanış maçında deplasmanda Gaziantep FK'ye 2-0 yenildi.

Kalyon Stadı'nda oynanan mücadele 2-0 Gaziantep FK üstünlüğünde tamamlandı. Maçta ev sahibi takımın galibiyet gollerini; 9. dakikada Sorescu ve 85. dakikada Denis Draguş attı.

Beşiktaş'ta 89. dakikada Cenk Tosun penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş 46 puanda kaldı. Yeni teknik direktörü Selçuk İnan yönetiminde ilk maçına çıkan Gaziantep FK ise kritik bir 3 puan alarak 31 puana yükseldi.

Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak. Gaziantep FK ise deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.