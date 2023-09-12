Beşiktaş, Gedson Fernandes'le sözleşme uzattı

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in sözleşmesini 1 yıl daha uzatırken maaşında da iyileştirmeye gitti.

Beşiktaş, başarılı orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'in 2026'da biten sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı. 24 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusunun alacağı maaş da 500 bin euro iyileştirilerek 1,7 milyon euro'ya yükseltildi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, dün yaptığı açıklamada Gedson Fernandes'in kontratını uzattıklarını bildirmişti. Çebi, Gedson Fernandes'in Türk Futbol tarihinin en yüksek satışı olacağını kaydetmişti.

Takımın vazgeçilmez oyuncularından olan Fernandes, bu sezona da iyi başladı. Fernandes, şu ana kadar çıktığı 9 maçta 1 gol 2 asist kaydetti.