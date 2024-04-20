Beşiktaş, genç futbolcuyla yollarını ayırdı

Gelecek sezon kadro yapılanması için çalışmalarına devam eden Beşiktaş, 21 yaşındaki futbolcusu Berkay Vardar ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Spor 20.04.2024 13:54 Giriş: 20.04.2024 13:54

Güncelleme: 20.04.2024 13:54 Kaynak: AA

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