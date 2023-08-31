Beşiktaş'ı Afrika Milli Takımı'na benzeten Lucescu'ya Aboubakar'dan tepki

Beşiktaş’ın başarılı futbolcusu Vincent Aboubakar, siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golü attıktan sonra Dinamo Kiev yedek kulübesi önünde sevinerek, ilk maçtan sonra; ‘Beşiktaş’a karşı değil, Afrika Milli Takımı’na karşı oynadık’ diyen Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu’ya tepki gösterdi.



UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu rövanş maçında Beşiktaş, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev’i sahasında 1-0 mağlup ederek gruplara kalmaya hak kazandı. Siyah-beyazlıların tek golü 52. dakikada Aboubakar’dan geldi. Kamerunlu futbolcunun, attığı golden sonra yaptığı sevinç ise dikkat çekti.

31 yaşındaki oyuncu, gol sevincini Gambialı futbolcu Omar Colley ile birlikte Dinamo Kiev yedek kulübesinin önünde gerçekleştirdi.

Aboubakar, Romanya’nın başkenti Bükreş’te oynanan ve siyah-beyazlıların 3-2’lik üstünlüğüyle sona eren ilk maçın ardından Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu’nun; ‘Beşiktaş’a karşı değil, Afrika Milli Takımı’na karşı oynadık’ sözlerine gol sevinciyle tepki verdi.