Beşiktaş ile Ankaragücü yarı final mücadelesinde
Spor Servisi
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında bugün deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadı’nda oynanacak müsabaka, saat 20.30’da başlayacak. Siyah-beyazlı takım, 7 Mayıs’ta Dolmabahçe’de oynanacak rövanş öncesi Ankara’dan avantajlı bir skorla dönmeye çalışacak.
Kupayı müzesine götürecek ekip, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edecek.
Türkiye Kupası’na 5. turdan dahil olan Beşiktaş çeyrek finalde Konyaspor’u 2-0 yenerek son 4 ekip arasına kaldı.
Ankaragücü ise Fenerbahçe’yi (3-0) eleyerek yarı finale yükseldi.