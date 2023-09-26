Beşiktaş'ın Adana Demirspor maçı kadrosunda 5 eksik

Beşiktaş'ın, Adana Demirspor kamp kadrosunda Ante Rebic ile Gedson Fernandes sakatlıkları nedeniyle alınmadı. Eric Bailly, Tayfur Bingöl ve Gökhan İnler ise statü gereği kadroda yer alamadı.

Spor 26.09.2023 17:31 Giriş: 26.09.2023 17:31

Güncelleme: 26.09.2023 17:34 Kaynak: AA

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