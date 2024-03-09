Beşiktaş'ın borcu 9 milyar TL'ye dayandı

Beşiktaş’ın 30 Kasım 2023 tarihi itibariyle borcunun 8 milyar 453 milyon 690 bin TL olduğu açıklandı.

Spor 09.03.2024 11:36 Giriş: 09.03.2024 11:36

Güncelleme: 09.03.2024 13:07 Kaynak: DHA

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