Beşiktaş'ın stat isim sponsoru belli oldu

Beşiktaş, stadyum isim sponsorluğu için Koç Grubu ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Anlaşmanın ardından stadın adı Tüpraş Stadyumu olacak.

Beşiktaş'ın stadyum isim sponsoru belli oldu. Habertürk'ün aktardığına göre isim sponsoru için Koç grubuyla anlaşan Beşiktaş'ın stadının yeni ismi 'Tüpraş Stadyumu' olacak.

Anlaşmayla beraber Beşiktaş'ın kasasına yıllık 7,5 milyon euro girecek.

Beşiktaş yaz döneminde Gazprom ve Emirates gibi firmalarla da uzun süre kurmuş ancak görüşmeler olumlu sonuçlanmamıştı.