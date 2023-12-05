Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat mazbatasını aldı

Beşiktaş Kulübü'nün 35'inci başkanı Hasan Arat ve yönetim kurulu mazbatasını aldı. Arat ayrıca yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımını da açıkladı.

Beşiktaş'ın pazar günü yapılan olağanüstü genel kurulunda siyah beyazlı kulübün başkanlığına seçilen Hasan Arat ile yeni yönetim kurulu, Tüpraş Stadyumu’nda düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.

Mazbata töreninde konuşan Arat, "Seçim bitmiştir, herkes artık seçimi pazar gününde bırakmalıdır. Biz bir aileyiz, hep birlikte olacağımızı pazar akşamı tüm dünyaya hissettirdik. Muhteşem bir katılım oldu. Çok büyük zorluklarla beklediler kongre üyelerimiz. Bir daha Akatlar'da kongre yapılmayacak. Bu iş bitmiştir. Beşiktaşlıya en layık yer neresiyse orada yapacağız. Divan Kurulu toplantılarını da Beşiktaş'ın şanına şerefine yakışır şekilde, yakışır yerde yapılacak"dedi.

Şeffaf bir yönetim şeklini benimseyeceklerinin altını çizen Arat, "Beşiktaş'ı, Beşiktaşlılar yönetecek dedik. Milli sporcularımızı yönetim kurulumuza aldık. Samet kaptan, Feyyaz Uçar ile birlikte çalışacak ve tüm yetki onların olacak" diye konuştu.

"SÜREMİZİN KISA OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Olağanüstü Genel Kurul'da rakibi olan Serdal Adalı ile telefonda görüştüğünü ifade eden Arat, şunları söyledi:

"Kendisinin yönetim kurulu listesinde olan arkadaşlardan faydalanmak istediğimizi söyledim. 'Memnuniyetle' dedi. Bugünden itibaren Adalı yönetimindeki arkadaşlarla görüşeceğiz. Kimden nasıl faydalanabiliriz, ne projeler var. Bir bütünüz. Beşiktaş kucaklaşacak. Artık kucaklaşma dönemi geldi. Süremizin kısa olduğunu biliyoruz ama hiç fark etmez, Beşiktaş'a bir gün bile hizmet etmek onurdur."

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımını açıkladı.

Görev dağılımı şöyle:

İkinci Başkan: Hüseyin Yücel

Asbaşkan: Onur Göçmez

Asbaşkan: Mete Vardar

Genel Sekreter: Dr. Cüneyt Sezgin

Uluslararası İlişkiler ve Kartal Yuvası'ndan Sorumlu Yönetici: Yalçın Ayaydın

Hukuk Kurulu Başkanı: Av. Altın Mimir

Finansman ve Futbol A.Ş'den Sorumlu Yönetici: Kaan Şakul

Futbol Şubesinden Sorumlu Yönetici ve Futbol Basın Sözcüsü: Feyyaz Uçar

İletişimden Sorumlu Yönetici: Prof. Dr. Işıl Zeybek

Kulüp İçi İlişkilerden Sorumlu Yönetici: Ekrem Keçoğlu ve Kadir Kılıç

Tesislerden Sorumlu Yönetici: Çağlayan Tuğal

Kamu İlişkilerinden Sorumlu Yönetici: Burak Aslan