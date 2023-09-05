Beşiktaş'ın yeni transferi Eric Bailly, İstanbul'da
Beşiktaş'ın UEFA listesinin bildirilmesine saatler kala sözleşme imzaladığı tecrübeli futbolcu Eric Bailly, İstanbul'a geldi.
Kaynak: DHA
Beşiktaş'ın Manchester United'dan kadrosuna kattığı 29 yaşındaki savunma oyuncusu Eric Bailly, İstanbul'a geldi.
Siyah-beyazlı ekip, dün akşam transferini açıkladığı Eric Bailly'i İstanbul'a getirdi. Manchester'dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen 29 yaşındaki Fildişi Sahilli savunmacı, kendisini bekleyen araca binerek alandan ayrıldı.