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Beşiktaş'ın yeni transferi Eric Bailly, İstanbul'da

Beşiktaş'ın UEFA listesinin bildirilmesine saatler kala sözleşme imzaladığı tecrübeli futbolcu Eric Bailly, İstanbul'a geldi.

Spor
  • 05.09.2023 22:59
  • Giriş: 05.09.2023 22:59
  • Güncelleme: 05.09.2023 23:03
Kaynak: DHA
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Beşiktaş'ın yeni transferi Eric Bailly, İstanbul'da

 Beşiktaş'ın Manchester United'dan kadrosuna kattığı 29 yaşındaki savunma oyuncusu Eric Bailly, İstanbul'a geldi. 

Siyah-beyazlı ekip, dün akşam transferini açıkladığı Eric Bailly'i İstanbul'a getirdi. Manchester'dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen 29 yaşındaki Fildişi Sahilli savunmacı, kendisini bekleyen araca binerek alandan ayrıldı. 

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