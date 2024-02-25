Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Beşiktaş, İstanbulspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti.

Spor
  • 25.02.2024 21:36
  • Giriş: 25.02.2024 21:36
  • Güncelleme: 25.02.2024 21:41
Kaynak: AA
Beşiktaş, İstanbulspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti
AA

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Beşiktaş, İstanbulspor'a konuk oldu. Mücadele 2-0 Beşiktaş üstünlüğüyle sona erdi. 

Galibiyet golleri; 23. dakikada Semih Kılıçsoy ve 54. dakikada Ernest Muçi'den geldi. 

Bu sonucun ardından üst üste ikinci galibiyetini alan Beşiktaş, derbi öncesi moral depolayarak puanını 46'ya yükseltti. Ligdeki galibiyet hasreti 6 maça çıkan İstanbulspor 12 puanda kaldı. 


Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Galatasaray ile 3 puan mücadelesine çıkacak. İstanbulspor ise deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

Adana Demirspor’da Murat Sancak başkanlığı bıraktı
İngiltere Lig Kupasını Liverpool kazandı
BirGün'e Abone Ol