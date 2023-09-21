Beşiktaş, Konferans Ligi'nde Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ilk maçında Beşiktaş deplasmanda karşılaştığı Belçika ekibi Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ilk maçında Beşiktaş deplasmanda Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı.



8’inci dakikada sağ kanattan gelişen Club Brugge atağında Sabbe ortasını yaptı. Vanaken’in kafa vuruşunda top yan direkten oyun alanına geri döndü.



20’nci dakikada Skoras’ın pasıyla savunma arkasına sarkan Thiago’nun sol çaprazdan yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.



41’inci dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Masuaku ortasını yaptı. Ön direğe hareketlenen Muleka’nın vuruşunda top kaleci Mignolet’te kaldı.



Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.



46’ncı dakikada sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında Masuaku ortasını yaptı. Brugge savunmasından seken top altıpasın hemen dışında Aboubakar’ın önünde kaldı. Bu oyuncun vuruşunda kaleci Mignolet gole izin vermedi.



57’nci dakikada sağ kanattan gelişen Brugge atağında Vetlesen topu sağ çaprazdan ceza sahasına giren de Cuyper’e aktardı. Bu oyuncu, bekletmeden arka direğe çevirdi. Thiago’nun boş durumdaki vuruşunda top yandan auta gitti.



59’uncu dakikada Club Brugge gole yaklaştı. Skoras’ın pasıyla sol kanattan çizgiye inen de Cuyper yerden içeri çevirdi. Olsen’in penaltı noktasının önünden bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Mert, ayaklarıyla gole izin vermedi.



72’nci dakikada sağ kanattan gelişen Club Brugge atağında Olsen, Zaynutdinov’dan sıyrıldıktan sonra şutunu çekti, kaleci Mert gole izin vermedi.



77’nci dakikada Club Brugge öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Olsen ceza sahasına girdikten sonra ortasını yaptı. Arka direkte Vanaken’in gelişine yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 1-0.



83’üncü dakikada Masuaku’nun hatalı pasında araya giren Nielsen pasını bekletmeden sağ çaprazdaki Vanaken’e verdi. Bu oyucunun sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top yan direkten oyun alanına geri döndü.



88’inci dakikada Beşiktaş eşitliği yakaladı. Club Brugge savunmasının çıkarken yaptığı pas hatasında Aboubakar, bekletmeden Cenk Tosun’un önüne bıraktı. Cenk Tosun’un kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 1-1.



Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

Grubun ikinci hafta maçları 5 Ekim Perşembe günü oynanacak. Beiktaş sahasında Lugano'yu konuk ederken Club Brugge deplasmanda Bodo/Glimt'le karşılaşacak.