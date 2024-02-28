Beşiktaş, Konyaspor'u 2-0 yenerek yarı finale yükseldi
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı ekip, Konyaspor'u 2-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Beşiktaş ile Konyaspor karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi Beşiktaş, Salih Uçan'ın kaydettiği golle 1-0 önde tamamladı. Siyah-beyazlılarda 2. yarıda oyuna giren Cenk Tosun, 58. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Maçın devamında gol sesi çıkmadı ve siyah beyazlı takım sahadan galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselirken Konyaspor turnuvaya veda etti.
Siyah-beyazlılar yarı finalde, Fenerbahçe'yi eleyen Ankaragücü'yle karşılaşacak.