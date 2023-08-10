Beşiktaş, Neftçi Bakü deplasmanında 3-1’lik skorla rahat kazandı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'yü 3-1 mağlup ederek tur için avantaj elde etti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş deplasmanda Neftçi Bakü'yü 3-1 mağlup etti.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 14'üncü dakikada Aboubakar, 23'üncü dakikada Muleka ve 62'nci dakikada Salih Uçan kaydetti. Neftçi Bakü'nün karşılaşmadaki tek golü ise 79'uncu dakikada Lebon'dan geldi.



4'üncü dakikada sol kanattan kazanılan kornerde Hadziahmetovic ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Colley'in kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.



14'üncü dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Rosier, ceza sahası dışındaki Salih Uçan'ı gördü. Salih pasını bekletmeden Aboubakar'a verdi. Topuğuyla topu önüne alan Aboubakar, dar açıdan yaptığı aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.





23'üncü dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içinde topla buluşan Salih Uçan, sağ taraftaki Gedson'u gördü. Çizgiye kadar inen Gedson'un içeri çevirdiği topu altıpas içinde Muleka yaptığı dokunuşla ağlara gönderdi: 0-2.



29'uncu dakikada kısa paslarla rakip sahada boşluk arayan Beşiktaş'ta Salih Uçan'ın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Muleka'nın vuruşunda Brkic topu kornere çeldi.



Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



60'ıncı dakikada Muleka'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Onur Bulut'tan önce kaleci Brkic meşin yuvarlağı kafayla uzaklaştırmak istedi. Kısa düşen top yeniden Muleka'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası dışından sol ayağıyla yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.



62'nci dakikada Beşiktaş bir gol daha buldu. Önde yapılan baskı sonrasında Neftçi Bakü savunması hata yaptı. Yapılan pas hatası sonrasında penaltı noktası yakınında topu önünde bulan Salih Uçan'ın sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-3.



79'uncu dakikada Neftçi Bakü farkı 2'ye düşürdü. Onana'nın kısa kalan pasında topu önünde bulan Olanare savunma arkasına sarkan Ozobic'i gördü. Ceza sahası son çizgisinde Amartey'den topu kurtaran Ozobic'in yerden pasında müsait durumdaki Lebon meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-3.



87'nci dakikada Neftçi Bakü ceza sahasının hemen dışından serbest vuruş kazandı. Makhmudov'un vuruşunda top yan direkten oyun alanına geri döndü.



88'inci dakikada sol kanattan topla hareketlenen Lebon, çizgiye kadar inip yerden içeri çevirdi. Ozobic'in vuruşunda Onur Bulut çizgi üzerinde gole izin vermedi.



Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş deplasmanda Netfçi Bakü'yü 3-1 mağlup etti.



ABOUBAKAR BOŞ GEÇMEDİ



Siyah-beyazlı ekibin, Neftçi Bakü'yü karşılaşmasını da boş geçmedi. UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda Tirana ile oynanan rövanş karşılaşmasında rakip ağları sarsmayı başaran Aboubakar, Netfçi deplasmanında da takımını öne geçiren golü kaydetti. Kamerunlu golcü, 3'üncü resmi maçında 2'nci golünü kaydetti.



SALİH UÇAN'DAN 1 GOL 1 ASİST



Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezondan beri performansını arttırarak devam eden Salih Uçan, Netfçi Bakü karşılaşmasında da iyi performansını devam ettirdi. Aboubakar'ın attığı golde asisti yapan isim olan Salih Uçan, takımının 3'üncü golünde de imzayı atan isim oldu. Salih, Tirana ile deplasmanda oynanan 2'nci Eleme Turu karşılaşmasında da Amartey'in attığı golde asisti yapan isimi olmuştu.



3'ÜNCÜ RESMİ MAÇINI DA KAZANDI



Siyah-beyazlılar, Neftçi Bakü galibiyetiyle birlikte bu sezon oynadığı 3'üncü resmi maçını da kazandı. 2'nci Eleme Turu'nda Arnavutluk ekibi Tirana'yı iç sahada 3-1, deplasmanda ise 2-0 mağlup etmişti. Siyah-beyazlılar, Neftçi Bakü'yü de 3-1'lik skorla geçerken, bu sezon oynadığı 3'üncü resmi maçından da galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş bu maçlarda 8 gol atarken, kalesinde ise sadece 2 gol gördü.



REBİC FORMAYI GİYDİ



Beşiktaş'ın İtalya Serie A ekiplerinden Milan'dan kadrosuna kattığı Ante Rebic, siyah-beyazlı formayla ilk maçına çıktı. Neftçi Bakü mücadelesine yedek kulübesinde başlayan Hırvat kanat oyuncusu, 77'nci dakikada Salih Uçan'ın yerine oyuna dahil oldu.