Beşiktaş öne geçtiği maçta Samsunspor ile puanları paylaştı
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş sahasında Samsunspor'la 1-1 berabere kaldı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor ile evinde 1-1 berabere kaldı.
Beşiktaş'ın golünü 18. dakikada Semih Kılıçsoy atarken Samsunspor'un golünü 68. dakikada Emre Kılınç kaydetti.
Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 48'e Samsunspor da 38'e yükseltti.
Gelecek hafta Beşiktaş sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek. Samsunspor ise evinde Adana Demirspor'la karşılaşacak.
GALİBİYET HASRETİ 5 MAÇA ÇIKTI
Beşiktaş, Süper Lig'de çıktığı son 5 maçta 3 mağlubiyet 2 beraberlik yaşadı. Böylelikle siyah-beyazlıların galibiyet hasreti 5 maça çıkarken, iç sahada üst üste 3 maçta da kazanamadı.