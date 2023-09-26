Beşiktaş Park'ın ismi 3 yıllığına değişti

Beşiktaş, Tüpraş ile 3 yıllık stadyum isim hakkı ve reklam sözleşmesi imzalandığını resmen açıkladı.

Beşiktaş, bu sezona 'Beşiktaş Park' olarak başlayan stadyum için Tüpraş ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Beşiktaş kulübünden yapılan açıklamada "Bu stada ismini vermek Beşiktaş'la aynı gururu paylaşmak demektir. Mithat Paşa ile geçen yılların, İnönü’deki şampiyonlukların, Dolmabahçe’nin hatırası var. Bu stadın milyonlarca ev sahibi var. Bu stada ismini veren, adını tarihe yazar. Hoş geldin @Tupras Hoş geldin #TüpraşStadyumu" ifadeleri kullanıldı.

TÜİK ORANLARI BAZ ALINACAK



Kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama ise şöyle: "Şirketimiz ve Türkiye Petrol Rafineleri A.Ş. (Tüpraş) arasında 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 3 sezon için geçerli olmak üzere stadyum isim hakkı ve reklam sözleşmesi imzalanmıştır. 2023/24 sezonu için anlaşma bedeli, başarı primi dahil toplamda 230.383.150 TL + KDV’dir. 2024/25 ve 2025/26 sezonlarına ilişkin tutarlar 2023/24 sezonuna ilişkin belirlenen tutarlara Türkiye İstatistik Kurumu’nca yayınlanan TÜFE oranı eklenmesi suretiyle bulunacaktır."