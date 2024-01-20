Beşiktaş, Pendik deplasmanında farklı kaybetti: 4-0

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Pendikspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Pendik Stadı'nda oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar 4-0 kaybetti.

Süper Lig'in 21. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'la Beşiktaş karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Pendikspor 4-0'lık skorla kazandı.

Mücadelede Pendikspor'a galibiyeti getiren goller; 4. dakikada Umut Nayir, 70. dakikada Halil Akbunar, 74. dakikada Mame Thiam ve 82. dakikada Nunu Sequeira attı.

Bu sonucun ardından Portekizli teknik direktör Fernando Santos yönetiminde ilk yenilgisini alan Beşiktaş, 35 puanda kaldı. Küme düşme hattında yer alan ve potadan uzaklaşmaya çalışan Pendikspor ise hayati bir üç puan elde ederek 18 puana yükseldi.



Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Pendikspor da içerde Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak.