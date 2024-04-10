Beşiktaş potada tarih peşinde

Beşiktaş, Eurocup finalinin rövanşında London Lions’la deplasmanda karşılaşacak. Rövanşa yedi sayılık avantajla çıkacak olan siyah-beyazlılar galibiyette ve 7 sayının altındaki yenilgide kupayı kazanan taraf olacak.

Spor Servisi

Beşiktaş, Kadın Basketbol takımı Eurocup final rövanş maçında bugün İngiltere’nin London Lions ekibine konuk olacak. Copper Box Arena’da oynanacak mücadele TSİ 21.00’de başlayacak.

İstanbul’da oynanan ilk maçı 75-68 kazanan siyah-beyazlı ekip, final rövanşına 7 sayılık avantajla çıkacak. Galibiyet ve 7 sayının altındaki her türlü yenilgi Beşiktaş’ın FIBA Avrupa Kupası’nı kazanmasına yetecek. Bu turnuvada tarihinde ilk kez final oynayan siyah-beyazlı ekipte sakat oyuncu bulunmuyor. Kadın basketbolunda tarihindeki ilk Avrupa kupasını kazanmak isteyen Beşiktaş BOA, London Lions müsabakası öncesi Londra’daki ilk antrenmanını müsabakanın oynanacağı Copper Box Arena’da bugün TSİ 21.00’de gerçekleştirecek.

KUPAYI İSTİYORUZ

Maç öncesi açıklamalarda bulunan takımın başantrenörü Aziz Akkaya, ‘‘Tarih şampiyonları yazıyor, finali yazmıyor. Kupaya 40 dakika kaldı. Kupayı kazanıp Türkiye’ye dönmek istiyoruz. Bütün branşlarda oynadığımız bence en önemli final. Tarihimize, kulübümüze böyle bir kupayı hediye etmek istiyoruz’’ dedi.

Akkaya yedi sayılık avantajı düşünmediklerini belirterek ‘‘Yedi sayılık avantajımız var diye düşünmüyoruz, buraya maçı kazanmaya geldik. Final oynamak kolay değil, tarih şampiyonları yazıyor, finali yazmıyor. Buradan kupayı alıp gitmek istiyoruz. Kolay değil tabii ki ama bunu yapabilecek gücümüz var. Ben takımıma inanıyorum, takımım da buna inanıyor. Takımın ilk maçtan sonra güveni yerine geldi. Zor bir süreç bizi bekliyor. Kupaya 40 dakika kaldı. Sene başından beri buraya çok zor şartlarda, mücadele ederek, çok zor rakipleri eleyerek geldik. Kupayı kazanıp Türkiye’ye dönmek istiyoruz’’ ifadelerini kullandı.

TARAFTARA MESAJ

Beşiktaş taraftarına da mesaj gönderen Akkaya, sözlerini şöyle sürdürdü: ‘‘Herkes heyecanla bekliyor. İnşallah çifte bayram yapacağız. Bayramın birinci günü kupayı alıp taraftarlarımıza hediye etmek istiyoruz. Televizyonun karşısında sakin olsunlar, sakin sakin izlesinler, heyecanla beklesinler, sonunda inşallah mutluluğa ulaşacağız. Her maça aynı şekilde hazırlanıyoruz, finalde ekstra şunu yapalım diye bir şey yok. Türkiye’ye kupayla dönmek bizi seven insanları mutlu edecek, onu düşünüyorum. Ben, beni sevenleri, takımı sevenleri, kulübü sevenleri mutlu etmeyi çok seviyorum. Benim mutluluğum, mutsuzluğum çok önemli değil. Onlar mutsuz olmasınlar, onlar mutlu olsunlar, biliyorum ki onlar da kupayla mutlu olacaklar. O yüzden Türkiye’ye kupayla gitmek istiyoruz.’’