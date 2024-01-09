Beşiktaş Rize’de farklı kazandı

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Çaykur Rizespor, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Beşiktaş maçı 4-0 kazandı. 2 gol ve 1 asist üreten Semih Kılıçsoy, maça damga vurdu.

Trendyol Süper Lig erteleme hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Siyah-beyazlılar karşılaşmayı 4-0 kazandı.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos da maçı tribünden takip etti.

Mücadele 4-0 siyah-beyazlıların üstünlüğüyle sona erdi. Maçta goller; Semih Kılıçsoy (2), Milot Rashica ve Cenk Tosun'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, puanını 32'ye yükseltti. Çaykur Rizespor ise 29 puanda kaldı.

SEMİH KILIÇSOY'DAN 2 GOL 1 ASİST

Beşiktaş'ın genç forveti Semih Kılıçsoy, bulduğu forma şansını iyi değerlendirdi.

Genç forvet, maçta 2 gol ve 1 asistle mücadele ederek galibiyette büyük pay sahibi oldu. 18 yaşındaki Semih, son 3 lig maçında 4 gol ve 1 asiste ulaştı.