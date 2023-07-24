Beşiktaş, Romain Saiss'in ayrıldığını açıkladı: İşte bonservis bedeli

Beşiktaş, Faslı futbolcusu Romain Saiss'in Katar kulübü Al Sadd'a transfer olduğunu duyurdu. Transfer için 2 milyon 500 bin avro garanti bedel ve 300 bin avro şarta bağlı bedel karşılığı anlaşma sağlandı.

Spor 24.07.2023 12:17 Giriş: 24.07.2023 12:17

Güncelleme: 24.07.2023 12:20 Kaynak: AA

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