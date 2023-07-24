Beşiktaş, Romain Saiss'in ayrıldığını açıkladı: İşte bonservis bedeli
Beşiktaş, Faslı futbolcusu Romain Saiss'in Katar kulübü Al Sadd'a transfer olduğunu duyurdu. Transfer için 2 milyon 500 bin avro garanti bedel ve 300 bin avro şarta bağlı bedel karşılığı anlaşma sağlandı.
Kaynak: AA
Beşiktaş'ın Faslı futbolcusu Romain Saiss, Katar temsilcisi Al Sadd'ın kadrosuna katıldı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki stoperin transferine ilişkin, "Profesyonel futbolcumuz Romain Saiss'in Al Sadd Kulübüne kesin transferi konusunda; 2 milyon 500 bin avro garanti bedel ve 300 bin avro şarta bağlı bedel karşılığı anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Saiss, geçen sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda çıktığı 26 maçta bir gol kaydetti.