Beşiktaş, sahasında 3 puana 2 golle ulaştı

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş sahasında Konyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında Konyaspor'u konuk etti. Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlılar 2-0 kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Semih Kılıçsoy ve 71. dakikada Cenk Tosun attı.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, haftayı 43 puanla 4. sırada kapattı. Konyaspor ise 25 puanla 19. sırada kaldı.

Gelecek hafta Beşiktaş deplasmanda İstanbulspor'la karşılaşacak. Konyaspor ise sahasında Hatayspor'u konuk edecek.

ABOUBAKAR, GHEZZAL VE SALİH'E ISLIKLI TEPKİ

81. dakikada oyuna dahil olan Rachid Ghezzal ve Vincent Aboubakar, taraftarlar tarafından ıslıklandı.

87. dakikada oyuna dahil olan Salih Uçan da taraftarların tepkisiyle karşılaştı.