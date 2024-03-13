Beşiktaş, Santos ile gol yoksulu

Süper Lig’de 19 lig müsabakasında 30 gol kaydeden Beşiktaş Portekizli teknik direktör Santos’un göreve gelişinden bu yana oynadığı 10 karşılaşmada sadece 9 kez gol atabildi.

Spor Servisi

Süper Lig'de deplasmanda Gaziantep'e 2-0 yenilen Beşiktaş, teknik direktör Fernando Santos yönetiminde gol yollarında sıkıntı yaşıyor. Siyah-beyazlı ekip, Portekizli teknik adamın göreve getirilişinden önce oynanan 19 lig müsabakasında 30 gol kaydetti, Santos yönetiminde ise 10 karşılaşmada 9 kez fileleri havalandırdı. Bu istatistikle Beşiktaş, bu sezon görev yapan teknik direktörler arasında en düşük gol ortalamasını 0,9'la Portekizli çalıştırıcı idaresinde yaşadı.

10 MAÇIN 6'SINDA GOL SESİ YOK

Beşiktaş'ta bu sezon görev yapan beşinci teknik direktör olan Santos, gol ortalaması bakımından kendisinden önceki meslektaşlarının gerisinde kaldı. Sezonun ilk 7 haftasında Beşiktaş'ın başında yer alan Şenol Güneş yönetiminde siyah-beyazlı ekip, 10 gol atarken, daha sonra göreve gelen Burak Yılmaz idaresinde ise 4 maçta 7 kez fileleri havalandırdı.

AA’nın değerlendirmesine göre Rıza Çalımbay, 5 maçlık görev süresinde 6 gole şahitlik ederken, Santos öncesi 3 karşılaşmada görev alan Serdar Topraktepe, 7 golle siyah-beyazlı ekibin bu sezonki en yüksek gol ortalamasına ulaşan çalıştırıcısı oldu.

Siyah-beyazlı ekip, Şenol Güneş'le maç başına 1,42, Burak Yılmaz'la 1,75, Rıza Çalımbay'la 1,2, Serdar Topraktepe'yle de 2,3 gol ortalaması yakaladı.

Beşiktaş, Fernando Santos'un görev yaptığı 10 maçta 4 kez sahadan mağlup ayrılırken hiçbir yenilgisinde rakiplerinin gollerine karşılık veremedi. Santos'un Beşiktaş'ını mağlup eden Pendikspor, Sivasspor, Galatasaray ve Gaziantep, siyah-beyazlılarla oynadığı maçlarda ilk golü kaydeden taraf oldu ve 90 dakikanın sonunda sahadan 3 puanla ayrıldı.

4 MAÇTA GOL SEVİNCİ

Deneyimli teknik adam, sadece takımının kazandığı 4 müsabakada gol sevinci yaşadı. Santos yönetiminde siyah-beyazlı ekip, Fatih Karagümrük, Trabzonspor, Konyaspor ve İstanbulspor karşısında gol atabildi. Beşiktaş, Santos yönetiminde çıktığı Adana Demirspor ve Kayserispor maçlarında ise rakipleriyle golsüz berabere kaldı.

GOL DAHİ ATAMADI

Maçlarda ilk golü yedikten sonra rakiplerine reaksiyon gösteremeyen Santos'un Beşiktaş'ı, aldığı mağlubiyetlerin yanı sıra rakiplerine gol dahi atamadı.

Beşiktaş, Santos yönetiminde yaşadığı mağlubiyetlerde 8 gol yedi. İlk yenilgisini Pendikspor'dan 4-0'la alan Santoslu Beşiktaş, daha sonra Sivasspor ve Galatasaray'a 1-0, Gaziantep'e de 2-0 yenildi.