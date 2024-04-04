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31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Beşiktaş son dakikada 3 puandan oldu

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş deplasmanda Başakşehir'e konuk oldu... Son 3 maçından mağlubiyetle ayrılan siyah beyazlılar son dakikada yediği golle sahdan beraberlikle ayrıldı.

Spor
  • 04.04.2024 22:58
  • Giriş: 04.04.2024 22:58
  • Güncelleme: 04.04.2024 23:03
Beşiktaş son dakikada 3 puandan oldu
AA

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Beşiktaş, konuk olduğu Başakşehir’le 1-1 berabere kaldı

Beşiktaş'ın golünü 16. dakikada Omar Colley kaydederken Başakşehir'in golünü 90+5. dakikada Emirhan İlkhan attı. 

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 47'ye, Başakşehir de 43'e yükseltti. 

Gelecek hafta Beşiktaş sahasında Samsunspor'u konuk edecek. Başakşehir de deplasmanda Pendikspor'la karşılaşacak.

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