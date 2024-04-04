Beşiktaş son dakikada 3 puandan oldu
Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş deplasmanda Başakşehir'e konuk oldu... Son 3 maçından mağlubiyetle ayrılan siyah beyazlılar son dakikada yediği golle sahdan beraberlikle ayrıldı.
Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Beşiktaş, konuk olduğu Başakşehir’le 1-1 berabere kaldı
Beşiktaş'ın golünü 16. dakikada Omar Colley kaydederken Başakşehir'in golünü 90+5. dakikada Emirhan İlkhan attı.
Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 47'ye, Başakşehir de 43'e yükseltti.
Gelecek hafta Beşiktaş sahasında Samsunspor'u konuk edecek. Başakşehir de deplasmanda Pendikspor'la karşılaşacak.