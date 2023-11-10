Beşiktaş'ta 18 yıl aradan sonra ikinci Çalımbay dönemi

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Rıza Çalımbay getirildi. Çalımbay yarın (11 Kasım Cumartesi) Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek.

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın istifasının ardından teknik direktörlük görevine Rıza Çalımbay getirildi.

18 yıllık aranın ardından Beşiktaş'ta görev yapacak olan Çalımbay, 11 Kasım Cumartesi (yarın) saat 12.00’de Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri’nde bir basın toplantısı düzenleyecek.

Kulüpten yapılan açıklamada "Yuvana Hoş Geldin Rıza Çalımbay. Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlük görevine Rıza Çalımbay getirilmiştir.Rıza Çalımbay’a görevinde üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.

Beşiktaş Kulübü'nden Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıda ise şu ifadelere yer verildi:

“Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Rıza Çalımbay ile 10.11.2023 (bugün) tarihi itibarıyla anlaşmaya varılmıştır."

Yuvana Hoş Geldin Rıza Çalımbay



Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlük görevine Rıza Çalımbay getirilmiştir.



Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:



“Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü… pic.twitter.com/hPQParevnp — Beşiktaş JK (@Besiktas) November 10, 2023

Çalımbay, 2005 yılının Ocak-Ekim ayları arasında siyah beyazlı kulüpte teknik direktör olarak görev yapmıştı.