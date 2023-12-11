Beşiktaş'ta 5 futbolcu kadro dışı bırakıldı

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana kadro dışı bırakıldı.

Beşiktaş'ta, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından 5 futbolcu kadro dışı bırakıldı.

Siyah-beyazlı takımdan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızdan 5 oyuncumuz kadro dışı bırakılmıştır. Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba; Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana'nın performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıklamıştır" denildi.

Açıklamada, "Yeni kadro yapılanmasıyla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadelerine yer verildi.