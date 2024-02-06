Beşiktaş'ta 6 Şubat anmasının ardından polis müdahalesi: Gözaltılar var

6 Şubat depreminin yıl dönümünde İstanbul Beşikaş’ta düzenlenen basın açıklamasının ardından polis anmayı düzenleyenlere müdahale etti. Gözaltına alınanlar olduğu bildirildi.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve İstanbul Tabip Odası (İTO) 6 Şubat depreminin yıldönümünde İstanbul Beşikaş’ta bir basın açıklaması düzenledi.

Buluşmada, "Yüz binlerin katili saray rejimi", "Kahrolsun enkaz düzeniniz", “Unutmak yok, affetmek yok, helalleşmek yok" sloganları atıldı. Polis atılan sloganların ardından "Attığınız slogan hukuksuzdur" diyerek grubun dağılması için anons yaptı.

Polis ekipleri, Beşiktaş İskelesi'nde eylemcilere müdahale etti. Müdahale sonucunda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Polis, Kadıköy vapuru girişini abluka altına aldı.