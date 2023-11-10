Beşiktaş'ta Aboubakar ve Cenk Tosun sakatlandı

Beşiktaş'ta Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar ile Cenk Tosun'un sakatlandığını açıkladı.

Beşiktaş'ta Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar ile Cenk Tosun'un sakatlandığı bildirildi.

Kulüpten iki oyuncunun sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, siyah-beyazlı ekibin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Norveç ekibi Bodo/Glimt ile oynadığı müsabakadan önce ısınma esnasında sakatlanan ve bu nedenle kadrodan çıkarılan Aboubakar'ın sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiği belirtildi.

Karşılaşmada 90 dakika forma giyen Cenk Tosun'un ise sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem belirlendiği aktarılan açıklamada, İki futbolcunun tedavisine başlandığı kaydedildi.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi’nde Bodo/Glimt ile oynadığı müsabakanın öncesinde yapılan ısınma sırasında sağ uyluk arkasında ağrı hisseden Vincent Aboubakar’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi’nde Bodo/Glimt ile oynadığı müsabakanın ardından sağ uyluk arka kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Cenk Tosun’un Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Vincent Aboubakar ile Cenk Tosun'un tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."