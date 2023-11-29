Beşiktaş'ta başkan adayı Hasan Arat'ın yönetim kurulu listesi belli oldu
Beşiktaş Kulübü başkan adayı Hasan Arat, 3 Aralık Pazar günü yapılacak genel kurulda göreve gelmesi durumunda yönetim kurulunda yer alacak isimleri divan kuruluna teslim etti.
Beşiktaş'ın yeni başkanı, 3 Aralık'ya düzenlenecek olağanüstü seçimli genel kurul ile belli olacak.
Seçime 3 gün kala başkan adayı Hasan Arat, göreve gelmesi halinde birlikte çalışacağı yönetim kurulu listesini açıkladı.
Arat'ın listesindeki asıl yönetim kurulu üyeleri; Hüseyin Yücel, Dr. Cüneyt Sezgin, Onur Göçmez, Yalçın Ayaydın, Mete Vardar, M. Kaan Şakul, Av. Altın Mimir, Feyyaz Uçar olurken yedek Yönetim Kurulu üyeleri listesinde ise Prof.Dr. Işıl Zeybek, Ekrem Keçoğlu, Kadir Kılıç, Çağlayan Tuğal ve Bünyamin Burak Aslan yer aldı.
Diğer başkan adayı Serdal Adalı da yönetim kurulu listesini bugün teslim etmişti.