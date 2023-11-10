Beşiktaş'ta Burak Yılmaz dönemi sona erdi

Beşiktaş, kendi isteği üzerine teknik direktör Burak Yılmaz ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in ardından teknik direkörlük görevini yürüten Burak Yılmaz ile yollar ayrıldığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Burak Yılmaz'a emekleri için teşekkür ederiz" denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"10 Ekim 2023 tarihinden bu yana Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğu görevini yürüten Burak Yılmaz ile yollarımız kendisinin isteği üzerine ayrılmıştır. Burak Yılmaz’a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."