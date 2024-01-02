Beşiktaş'ta İETT otobüsü duvara çarptı: Yaralılar var
Beşiktaş'ta, İETT otobüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda önce önündeki araca sonra duvara çarparak durabildi. Kazada yaralanan otobüsteki yolcular, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: İHA
Beşiktaş’ta yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden İETT otobüsü şoförü bir başka araca çarptı.
Otobüsün içerisinde bulunan yolculardan bazıları yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza yapan otobüsün yolu tamamen kapatmasıyla caddedeki trafik akışı durdu. Ekiplerin, olay yerindeki çalışması sürüyor.
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