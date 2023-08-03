Beşiktaş'ta restorana silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Beşiktaş'ta bir iş yerine ateş eden motosiklet üzerinde bulunan iki kişiye, iş yerinden de karşılık verildi. İş yerinden açılan ateş sonucu, motosikletin arkasında oturan Sertan Taylan Hayal (24) vurularak hayatını kaybetti. Sokakta bulunan 2 kişi de yaralandı.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde motosikletli kişilerin silahlı saldırısına uğrayan iş yerinden karşılık gelmesi sonucu motosikletin arkasında oturan kişi hayatını kaybetti.

Beşiktaş'ta Sinanpaşa Mahallesi Mumcu Bakkal Sokak'ta üzerinde gece meydana gelen olayda motosikletle gelen iki kişi bir restorana ateş açtı.

Açılan ateşe restoranda bulunan bir kişinin de ateş ederek karşılık vermesi üzerine çatışma yaşandı. Olay sırasında motosikletin arkasında bulunan Sertan Taylan Hayal vurularak motosikletten düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hayal, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Olay sırasında tesadüfen sokaktan geçen iki kişi de hafif şekilde yaralandı.

ZANLI ARANIYOR

Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği tarafından soruşturma açıldı. Motosikletle ateş eden kişiyi öldüren şüpheli ve olaydan yaralı arkadaşını ve motosikleti bırakarak kaçan diğer şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.