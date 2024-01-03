Beşiktaş'ta rota Giovanni van Bronckhorst

Beşiktaş'ta teknik direktörlük için gündeme gelen son isim Giovanni van Bronckhorst oldu. Siyah-beyazlıların, Bronckhorst ile anlaşmaya yakın olduğu ve sözleşme süresinin de 1,5 + 1 yıllık olduğu iddia edildi.

Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine getirilecek isim için çalışmalar devam ediyor.

Uzun süredir görüşme halinde olduğu Fransız teknik direktör Bruno Genesio’dan son temasların ardından olumsuz yanıt alan Beşiktaş, rotayı Hollandalı çalıştırıcı Giovanni van Bronckhorst’a çevirdi.

Beşiktaş Yönetimi, Hollandalı Giovanni van Bronckhorst ile görüşmelerini sıklaştırdı. Siyah-beyazlıların, Bronckhorst ile anlaşmaya yakın olduğu ve sözleşme süresinin de 1,5 + 1 yıllık şeklinde konuşulduğu öğrenildi.

Bronckhorst ile yapılan görüşmelerin son derece olumlu ilerlediği bildirilirken, Giovanni van Bronckhorst'un 1 yıldır takım çalıştırmadığı için teknik ekibinin birkaç takıma dağıldığı ve aynı anda yardımcıları ile de temasa geçildiği öğrenildi.

Son olarak İskoçya Süper Ligi takımı Glasgow Rangers’ı çalıştıran 48 yaşındaki teknik direktör, 68 maçta 2.01 puan ortalaması tutturdu.

VAN BRONCKHORST HAKKINDA

Van Bronckhorst, Rangers’ın yanı sıra Feyenoord ile Guangzhou City’nin de başında yer aldı.

Hollandalı teknik direktör, Feyenoord ile 5, Rangers ile de 1 kupa kazanma başarısı gösterdi.