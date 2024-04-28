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Beşiktaş'ta zincirleme kaza: 8 kişi yaralandı

Beşiktaş Büyükdere Caddesi'nde 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 8 kişi yaralandı.

Güncel
  • 28.04.2024 12:41
  • Giriş: 28.04.2024 12:41
  • Güncelleme: 28.04.2024 13:51
Kaynak: AA-İHA
Beşiktaş'ta zincirleme kaza: 8 kişi yaralandı
Fotoğraf: DHA

Beşiktaş'ta 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Büyükdere Caddesi'nde, Zincirlikuyu istikametinde seyir halinde olan hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerleri aşıp karşı şeride geçti.

Araç, Levent istikametinde ilerleyen 6 araca çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan 2 kişiyi kurtardı.

Kurtarılan 2 kişi ile kazada hafif yaralandığı belirlenen 6 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle Levent istikametinde oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından normale döndü.

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